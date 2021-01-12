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Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı, bir anda bastıran sağanak yolları göle çevirdi
Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış bir anda bastırdı.
Genel 12.01.2021, 01:09
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Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış bir anda bastırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış gündüz saatlerinde çeşitli aralıklarla etkisini gösterdi. Tekirdağ’ın Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinden giriş yaparak kent geneline yayılan yağış yer yer etkisini artırdı. Yağmurun şiddetinin artırmasıyla sokak araları zaman zaman göle dönüştü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan sokaklar yağmur suları ile yıkandı.
Meteoroloji turuncu kodla uyardıGün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için turuncu kodlu uyarıda bulunarak, “Bugün (11.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Trakya’da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare/ saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.
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