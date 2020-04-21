Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
97811
ALTIN
377.156
DOLAR
6.9836
STERLİN
8.6042
EURO
7.5865

Meslek lisesinde 1 ayda 70 ton dezenfektan üretildi

DENİZLİ GÜLAY KAYNAK SARIKAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, 1 AYDA 70 TON YÜZEY DEZENFEKTANI ÜRETMEYİ BAŞARDI. ÖĞRENCİLER 20 YAŞ ALTI OLUNCA GÖREV İSE ÖĞRETMENLERE KALDI.

Meslek lisesinde 1 ayda 70 ton dezenfektan üretildi

DENİZLİ GÜLAY KAYNAK SARIKAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, 1 AYDA 70 TON YÜZEY DEZENFEKTANI ÜRETMEYİ BAŞARDI. ÖĞRENCİLER 20 YAŞ ALTI OLUNCA GÖREV İSE ÖĞRETMENLERE KALDI.

21 Nisan 2020 Salı 14:13
4 Okunma
Meslek lisesinde 1 ayda 70 ton dezenfektan üretildi

Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 ayda 70 ton yüzey dezenfektanı üretmeyi başardı. Öğrenciler 20 yaş altı olunca görev ise öğretmenlere kaldı.

Türkiye’de korona virüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından tedbirler alınmaya devam ediyor. Cezaevleri, gençlik merkezleri ve meslek liselerinde maske, cilt ve yüzey dezenfektanı, siperlik maske gibi salgın süresince her alanda kullanılabilecek ürünlerin seri üretimine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise gönüllü öğrencileri ile birlikte yüzey dezenfektanı üretimine başladı. Salgın öncesinde deterjan üretimi çalışmalarına ara veren meslek lisesi salgının yurt genelinde etkili olmasıyla dezenfektan üretimine ara vermeden devam ediyor. 8 gönüllü öğrenci, 4 öğretmen ve birkaç personelle Denizli ve çevresinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin taleplerini karşılayan okul 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması sonucu 4 öğretmen ve personelleriyle günlük yaklaşık 10 ton üretim kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Gelen talebe göre üretim yapan meslek lisesi 1 aylık sürede 70 tonluk talebin karşıladığı belirtildi.

Türkiye’de kimya bölümü olan 38 okuldan biri olduklarının altını çizen Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammetdin Kırlı, “Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak biz sadece dezenfektan üretme konusunda görev üstlendik. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda döner sermayenin kurulması paralelinde bizde 38 tane kimya bölümü olan okullardan biri olarak can siperane çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimya bölümü olarak Denizli’de mesleki ve teknik eğitim alanında tek okul biziz. Buna bağlı olarak da hem ilimizdeki resmi kurumlar, okullar, belediyeler ve bazı çevre illerin ihtiyacı olan dezenfektan üretimine destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Günde yaklaşık 10 ton üretim yapabiliriz”

Gelen talep doğrultusunda günlük kapasitelerini yaklaşık 10 tona kadara çıkartılabildiğini belirten Müdür Kırlı, “Günde yaklaşık 10 ton üretim yapabiliriz. Bizim yaklaşık 8-9 öğrencimiz sürekli olarak üretimde bulunmaktaydı. Fakat sokağa çıkma kısıtlamasının sonra devam edemiyorlar. Üretimde bulunamıyorlar. Biz mevcut personel ve öğretmen arkadaşlarımızla üretime devam ediyoruz. Bütün temizlik malzemelerini üretebilecek düzeyde ve kapasitedeyiz. Ama şu anda aciliyet dezenfektan olduğu için yoğunluk bu alanda çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı: "Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin"
Sağlık Bakanlığı: "Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin"
Korona et tüketimini artırdı
Korona et tüketimini artırdı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk: “3. Faz başvurularımız başladı”
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk: “3. Faz başvurularımız başladı”

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim