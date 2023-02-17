Meslek lisesi öğretmenleri, depremzedeler için çadır dikiyor

Kahramanmaraş’ta merkezli 10 ili etkileyen depremde evlerini kaybeden depremzedeler için meslek liselerinin ihtiyaca göre çalışmaları sürüyor. Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de depremzedeler için çadır üretmeye başladı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır üretimine başladı.

“Öğretmenlerimiz profesyonel bir ekip”

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Gülfem Yelenlibağ, “Okulumuzdaki tüm öğretmenlerimizle beraber depremin ilk anından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ile okulumuzda çalışmalara başladık. Akabinde çadır kumaşlarımızın tedarik edilmesiyle çadır üretimine başladık. İlk çadırı kuran okuluz. Öğretmenlerimiz profesyonel bir ekip. Moda tasarımı teknolojileri alanının öğretmenleri. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar okulumuzda çadır üretimi gerçekleştirmekteler” dedi.

“9 öğretmenimiz gece - gündüzlü vardiyalı olarak çalışıyorlar”

Çadır dikiminde çalışan öğretmenlerin vardiyalı bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Yelenlibağ, “Çadırımızı üretiyoruz, bahçemizde test ediyoruz. Daha sonra paketleme işlemi gerçekleştiriliyor, çadırlar deprem bölgesine gönderiliyor. Depremzedelere bir nebzede olsa mesleki ve teknik olarak bir faydamız dokunduysa ne mutlu. Bizim çadır atölyemizde 9 öğretmenimiz gece - gündüzlü vardiyalı olarak çalışıyorlar. Öğrencilerimizde kumaşların kesimi, taşınmasında bize destek oluyorlar. Her zaman buradalar, yanımızdalar. Okulumuzun diğer öğretmenleri de bize her zaman destekçiler” şeklinde konuştu.

“Günlük 10 çadır üretimine ulaştık”

Günlük 10 çadır üretiminin olduğunu söyleyen öğretmen Deniz Erdoğdu, “Biz depremin ilk anından itibaren okulumuz olarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle organize olduk. Uyku tulumu, battaniye, bere, şal gibi ürünler yaptık. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün almış olduğu kararlar istikametinde bize sağlamış oldukları malzemeler ile çadır üretimine başladık. Çadır üretimi için eğitim alıyoruz, çadır üretmeye başladık. Günlük 10 çadır üretimine ulaştık. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle çadır üretimini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.