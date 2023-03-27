Mesir Festivali bu yıl da seçim ve depreme takılabilir

Dünyanın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan 483. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali üç yıllık korona virüs engeli sonrasında yeniden düzenlenmeyi beklerken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz festivalin seçim ve yaşanan depremler nedeniyle iptal edilebileceğini açıkladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Valilik Brifing Salonu’nda seçim güvenliği toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Kenan Akgöl ve birim yetkilileri katıldı. Toplantıda Güvenlik Şube Müdürü Kenan Akgöl tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Depremzedelerin çoğu oylarını memleketlerinde kullanacak

Toplantının açılış konuşmasında Manisa’daki depremzedelerin durumuyla ilgili bilgilendirme yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Depremzedelerden ilimize gelen vatandaşlarımızdan 2 bin 896 vatandaşımız seçim dolayısıyla ilimize ikamet naklini aldırdı. Bu da şunu gösteriyor ilimize gelen depremzedelerin büyük çoğunluğu oyunu kendi memleketlerinde kullanma yönünde. Bugün itibariyle 18 binin üzerinde depremzede var Manisa’da. Bunlardan yaklaşık bin tanesi geri dönme başvurusu yaptı ve geri döndü. Başvurmadan dönenleri bilemiyoruz tabii ki ama 18 binlik bir rakamda 3 binlik bir rakam, altıda bir gibi küçük bir rakam. Bu da depremzedelerin oylarını kendi memleketlerinde kullanacaklarını gösteriyor bize" dedi.

Mesir Festivali

Bir gazetecinin, yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yapılamayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin 483’üncüsünün iptal edilip edilmeyeceğini sorması üzerine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu anda daha çok depreme odaklanmış durumdayız artı seçime odaklanmış durumdayız. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığının haziran ayına kadar kendi bünyesindeki festivalleri iptal ettiğini de geçtiğimiz hafta sonu öğrendik. Henüz bu konuda komitedeki arkadaşlarımız tam bir fikir birliğine varmadılar ama gidişat iptal edilecek gibi gösteriyor” diyerek cevaplandırdı.

Bu yıl 483’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Komitesi 2022 yılının son günlerinde düzenlediği basın toplantısında, festival başlangıcının Ramazan ayından dolayı 26 Nisan olarak belirlendiği, 30 Nisan Pazar günü de saçım töreni yapılacağını duyurmuştu. Her yıl Nevruz Bayramında Mesir Macunu karma töreniyle başlayan festivalde bu sene karma töreni gerçekleştirilmedi. Önümüzdeki günlerde komite tarafından Mesir Macunu Festivali’nin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kat’i bir açıklama yapması bekleniyor.