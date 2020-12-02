Mescid-i Haram’da 4 bin mermer parçası değiştirildi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, Mescid-i Haram’da restorasyon işlemleri kapsamında 4 bin mermer parçasının değiştirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan’nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle hac ve umre ziyaretlerinin askıya alındığı dönemde restorasyon çalışmaları kapsamında Mescid-i Haram’da 4 bin mermer parçası değiştirildiğini açıkladı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı’nın Projeler Genel İdaresi Direktörü Ammar bin Mohammed Al-Ahmadi, “Farklı alanlarda en az 4 bin mermer parçası değiştirdik. Toplam bin 849 metrekare alanı mermer ile kapladık. Mescid-i Haram’ın restorasyonu için en az 15 inşaat mühendisi katkı sağladı. Mermerlerin parçaları büyük özen ile seçildi. Dayanıklı olması için 3 santim genişliğinde olan mermer parçalarını tercih ettik” dedi.

Al-Ahmadi, Mescid-i Haram’da yapılan restorasyon sadece mermer parçaların değiştirme işlemleri değil bütün alanlar gözden geçirilip gerekli bakımlar yapıldığını da vurguladı.