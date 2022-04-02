Mescid-i Haram’da 2 yıl aradan sonra iftar verildi

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram’da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi’de Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından ilk iftar verildi.

Suudi Arabistan’da Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, Mekke şehrindeki Mescid-i Haram’da ve Medine şehrindeki Mescid-i Nebevi’de 2 yıl aradan sonra ilk defa iftar verildi. Kabe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da binlerce Müslüman iftar sofralarında oruçlarını açmak için bir araya geldi.

Suudi Arabistan Kutsal Camiler Başkanlığı, Mescid-i Haram’da düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında 20 ton hurma dağıtıldığını açıkladı.