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Mescid-i Aksa’da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

İşgal altındaki Kudüs’ün doğusundaki Mescid’i Aksa’ya akın eden yaklaşık 150 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Genel 09.07.2022, 10:07
Mescid-i Aksa’da bayram namazı 150 bin kişiyle kılındı

İşgal altındaki Kudüs’ün doğusundaki Mescid’i Aksa’ya akın eden yaklaşık 150 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Dünya genelinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri dolduruyor. İşgal altındaki Kudüs’ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti. İsrail polisinin yollara kurduğu barikatlara ve yoğun kontrollere rağmen yaklaşık 150 bin kişi Mescid-i Aksa’yı doldurarak bayram namazında saf tuttu. Aileleriyle birlikte Mescid-i Aksa’ya gelen çocuklara hediye ve şeker dağıtıldı.

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