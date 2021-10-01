Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı

İşgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da cuma namazını 50 bin Filistinli birlikte kıldı.

Filistinliler, İsrail güçlerinin çıkardığı zorluklara rağmen sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa’ya akın etti. Mescid-i Aksa’nın çevresinde tedbirlerini sıkıştıran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti. İsrail güçlerinin sıkı tedbirlerine rağmen binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya ulaştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, cuma namazını 50 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa’da birlikte kıldığı duyuruldu.