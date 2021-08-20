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Mescid-i Aksa’da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı.

Genel 20.08.2021, 16:32
Mescid-i Aksa’da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı.

İşgal altındaki Kudüs’teki Filistinliler cuma namazını kılmak için sabah saatlerinde başlayarak Mescid-i Aksa’ya akın etti. Kudüs’te Filistinliler, engellemelere rağmen farklı girişlerden Mescid-i Aksa’ya girebildi. Mescid-i Aksa’nın avlularında ve önünde toplam 45 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı. Kudüs’teki İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail askerlerinin sıkı tedbirlerine, kimliklerin yoğun incelenmesine rağmen Filistinliler El Aksa’da dua etti” ifadelerine yer verildi.

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