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Mersinli şehit toprağa verildi
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PENÇE KAPLAN HAREKATI BÖLGESİNDE ŞEHİT DÜŞEN UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN KILINÇ, MERSİN'İN MUT İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.
Genel 18.09.2020, 14:55
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılınç, Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin cenazesi törenin yapılacağı ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Camiine getirildi. Bu sırada şehidin bir yakını askerin elindeki fotoğrafı kucaklayıp feryat etti. Cenazede şehidin eşi Hatice Kılınç, baba Cemal Kılınç ve annesi Fatma Kılınç törende büyük üzüntü yaşadı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Cemal aynı adı taşıyan dedesinin kucağından inmedi.
Cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık’da katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı Mut Yenimezarlıkta Şehitliğe götürülerek toprağa verildi.
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