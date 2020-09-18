Mersinli şehit toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılınç, Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi törenin yapılacağı ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Camiine getirildi. Bu sırada şehidin bir yakını askerin elindeki fotoğrafı kucaklayıp feryat etti. Cenazede şehidin eşi Hatice Kılınç, baba Cemal Kılınç ve annesi Fatma Kılınç törende büyük üzüntü yaşadı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Cemal aynı adı taşıyan dedesinin kucağından inmedi.

Cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık’da katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı Mut Yenimezarlıkta Şehitliğe götürülerek toprağa verildi.