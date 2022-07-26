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Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Genel 26.07.2022, 12:43 26.07.2022, 12:48
Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit için Muğdat Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, törenin ardından Akbelen Mezarlığına defnedilecek.