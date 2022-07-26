banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem!
Borsa, güne yüzde 0,38’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,38’lik yükselişle başladı.

Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Genel 26.07.2022, 12:43 26.07.2022, 12:48
Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit için Muğdat Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, törenin ardından Akbelen Mezarlığına defnedilecek.

#remzi nişan #şehit #mersin
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu