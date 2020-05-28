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Mersin’de sahil bandına sosyal mesafe çemberi

MERSİN'DE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA, SAHİL BANDINDAKİ PARKLARDA SOSYAL MESAFE ÇEMBERLERİ OLUŞTURULDU.

Mersin’de sahil bandına sosyal mesafe çemberi

MERSİN'DE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA, SAHİL BANDINDAKİ PARKLARDA SOSYAL MESAFE ÇEMBERLERİ OLUŞTURULDU.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:27
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Mersin’de sahil bandına sosyal mesafe çemberi

Mersin’de korona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bandındaki parklarda sosyal mesafe çemberleri oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, salgın önlemlerinin aşamalı olarak azaltılmasıyla güzel havaları fırsat bilip sahilleri kullanacak vatandaşlar için sosyal mesafe çemberleri oluşturdu. Ekipler bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültürpark’ta, çimlere zarar vermeyen boya ile 3 metre çapında, aralarında 2.5 metre mesafe olan çemberler çizdi. Ayrıca, yürüyüş yoluna sarı çizgiler de eklenerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibinin sorumlusu Abdülkadir Ucuz, çalışmanın insan sağlığına verilen önemle gerçekleştirildiğini belirterek, “Çalışmalarımız parkın bir ucundan diğer ucuna kadar sosyal mesafeyi korumak için devam ediyor. Yasak kalktıktan sonra sahillere gelecek vatandaşların sağlığını düşündüğümüz için doğaya zarar vermeyen boyalarla boyuyoruz. Çemberlerimizin çapı 3 metrekare, aradaki mesafemiz ise 2.5 metre” dedi.

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