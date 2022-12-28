Mersin’de radyasyon acil durumu tatbikatı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Mersin İl Afet ve Koordinasyon Kurulu koordinesinde, tüm yetkili amir ve görevli personelin katılımıyla ’Tam Ölçekli Mersin Radyasyon Acil Durumu Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Mersin’in Silifke ilçesi Yeşilovacık Yangın Ekip Binasında gerçekleştirilen tatbikatta, karşılaşılabilecek tüm olumsuz senaryolar karşısında alınması gereken tedbirlerin ve yürütülmesi planlanan çalışmalar canlandırıldı.

Tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Afet ve acil durumlar karşısında bölgenin özelliklerine göre ülke olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Her bölgenin koşulları ve acil durum riskleri farklılık arz ediyor. Biz Mersin’de Valimizin başkanlığında, geniş ve uzman bir ekiple gerçekleştirdiğimiz tatbikatlarla tüm kurumlarımızla iş birliği halinde ve görev dağılımının farkında olarak her türlü olumsuz duruma hazırlıklı olmaya, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye gayret ediyoruz" dedi.

"İş birliği halinde olumsuz koşulları bertaraf etmek çok önemli"

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tatbikatta, 30 kişiden oluşan Mersin Arama ve Kurtarma Ekipleriyle (MEB AKUB) yer aldıklarını kaydeden Koca, "MEB AKUB olarak tatbikat esnasında verilen diğer görevlendirmeleri gerçekleştirdik. Müdürlüğümüze bağlı Silifke Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerimiz de vatandaşları temsil etmek üzere tatbikatta yerlerini aldı. Hangi alanda, kurumda, görevde olursa olsun herkesin görev ve sorumluluklarını bilmesi, panikten uzak ve soğukkanlı bir duruşla, iş birliği halinde olumsuz koşulları bertaraf etmeye çalışması çok önemli. Müdürlüğümüz ihtiyaç halinde tüm ekibiyle, tüm bileşenleriyle vatandaşların hizmetinde olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.