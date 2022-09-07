Mersin’de orman yangını çıktı

Mersin’in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahalede bulunuyor.