Mersin’de okullar 1 gün tatil edildi

Hatay’da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin’de okullar bir gün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

İlk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı Hatay depremi, Mersin kent merkezi ve ilçelerde de şiddetli hissedilmişti.