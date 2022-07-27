Mersin’de Müfide İlhan’ın anısına yapılan heykel, tahrip edildi

Mersin’de bir parkta yer alan ve Türkiye’de ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan’ın anısına yapılan heykel, 4 ay arayla ikinci kez tahrip edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi personeli, merkez Yenişehir ilçesindeki Kültür Park’ta rutin kontrolleri sırasında, Adnan Menderes Bulvarı Hilton yakınlarında yer alan Müfide İlhan heykelinin baş ve iki el kısmının koparılarak çalındığını fark etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan saldırı hakkında personel, emniyete suç duyurusunda bulundu.

“Müfide İlhan heykelinin restorasyonu en kısa zamanda gerçekleştirilecek”

Park ve Bahçeler Dairesinde Kültür Park Saha sorumlusu olarak görev yapan ziraat yüksek mühendisi Kerem Açıkel, “26 Temmuz Salı Günü sahadaki personelimizin rutin kontrollerinde, Adnan Menderes Bulvarı Hilton yakınlarındaki Müfide İlhan heykelinin baş kısmının ve iki el kısmının koparılarak çalındığı fark edildi. Bunun üzerine emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı. 2 Mart 2022 tarihinde de yine aynı olayı yaşamıştık. O olayda da yine heykelin baş ve el kısımları çalınmıştı. Ancak hukuki süreç sonucu bunu yapan kişi yakalanmıştı” dedi.

Bugün aynı şeyin yine yaşandığını kaydeden Açıkel, “Bu olayla da ilgili hukuki süreci başlattık ve yakından takip edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde, anında parktaki personele bildirmelerini rica ediyoruz. Heykelin en kısa zamanda restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız bugün heykelle ilgili çalışmaya başladılar. Heykeli en kısa zamanda eski haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.