Mersin’de kurtuluş coşkusu

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bu yıl da temsili milisler tren garında karşılanırken, Toroslar Belediyesinin düzenlediği geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşüne çok sayıda vatandaş, Türk bayrakları ve kalpaklarla katıldı.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, sabah saat 08.00’de merkez Toroslar Belediyesi önünde ve saat 09.00’da tren garında gerçekleştirilen törenlerle başladı. Tren garında düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

Törende, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer tarafından karşılandı. Vali Su, trenden inen gazilerin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından, törene katılanlar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Öte yandan, Toroslar Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü de renkli görüntülere sahne oldu. Belediye önünden yürüyüşe geçen kortej, yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı. Mehteran takımı eşliğinde yürüyen Mersinliler, kağnı ve cepheye mermi taşıyan kadınların temsili olarak canlandırdığı görüntülerle renkli kareler oluşturdu.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti

100. yıl coşkusu Cumhuriyet Meydanında da devam etti. Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer’in, cipe binerek kutlamalara katılanların kurtuluş bayramını kutladığı törene, Karabağ Savaşında gazi olan Azerbaycanlı askerler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunduğu törende, öğrenciler şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığından bir asker de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

“Özgürlüğümüzden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, törende yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bugün işgalcilerin karargah olarak kullandıkları eski hükümet konağındaki Fransız bayrağının indirildiğini, yerine Türk bayrağı çekildiğini söyledi. İşgal kuvvetlerinin gümrük iskelesinden gemilerine binerek Mersin’in terk ettiklerini vurgulayan Seçer, “100 yıl önce burada yaşananlar bölgesel, hatta küresel dengeleri kökünden değiştirecek muazzam bir tarihsel kırılmanın eşsiz anlarıydı. Özgürlüğümüzden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bu kolay olmadı. Tarih bu direnişi yazdı. O günleri asla unutmayacağız. Bu kurucu değerler, bizim vicdan ve gelecek haritamızdır. 100. yıl hepimize kutlu olsun” dedi.

“Mersin’in kurtuluşu tüm Çukurova’nın. Anadolu’nun, hatta bir vatanın kurtuluşudur”

Bu zafer için ağır bedeller ödendiğini, bakiyesinin ise kurucu değerler olduğunu dile getiren Seçer, “Tarihimizi bilmezsek yolumuzu asla bulamayız. Biz bu kadim topraklarda özgür ve kardeşçe yaşadık, yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Bütün tarihçilerin dikkatini çekmek istiyorum; Mustafa Kemal, 5 Kasım 1918’de Mersin’deydi, 19 Mayıs 1919’dan çok önce. Kurtuluş Savaşının hazırlıklarına işte o gün burada, Karamancılar Konağı’nda gizli toplantıyla başladı. ‘Asıl savaş şimdi başlıyor’ diyerek, ulusal kurtuluş mücadelemizin ilk adımını bu topraklarda attı. Bugün restorasyonunu yaptığımız Karamancılar Konağı’ndaki o toplantıdan Türkiye’nin kurtuluş reçetesi çıktı. Mersinliler olarak işte o gün sesine ses verdik Mustafa Kemal’in. İşte bu nedenle Mersin’in kurtuluşu sadece bir şehrin kurtuluşu değildir. Mersin’in kurtuluşu tüm Çukurova’nın. Anadolu’nun, hatta bir vatanın kurtuluşudur. Biz Mersin’iz; hoşgörü ve adaletin mirasçılarıyız. Bu eşsiz mirasa sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Tarihte yüzünü daima batıya dönmüş olan kentimiz, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da arka arkaya atımlılar yapmıştır. Gayrimüslim ailelerin kentimizin karakterine sinmiş, zenginleştirici, kültürel motiflerini de unutmamak gerekir. O nedenle yüzyıllardır büyük bir özenle yaşattığımız barış, hoşgörü ve kardeşlik ruhu, bizim ortak gücümüzdür. Bu kentin değerini bilen, değerine değer katmak için mücadele veren herkes Mersinlidir ve hemşehrimizdir. Ve tüm Mersinliler eşit haklara sahip vatandaşlarımızdır. Bu, dün de böyleydi, bugün ve yarın da böyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

JÖAK’ın helikopterli gösterisi nefes kesti

Öte yandan törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de bir konser verdi. Alkışlarla meydana gelen Mehteran Birliğinin çaldığı marşlara coşkuyla eşlik eden Mersinliler, bayraklarla eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopter ile gerçekleştirilen ‘üzüm salkımı’ gösterisi de büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı üzerinde birkaç tur atan helikopterden sarkan jandarma ekipleri, görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.