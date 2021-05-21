Mersin’de Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in Filistin’e gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenler için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Camii’nde Cuma Namazı sonrası Köklü Değişim Mersin İl Temsilciliği üyeleri, tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Cemaat, daha sonra saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından grup adına açıklama yapan Hasan Gümüş, Filistinlilerin her günün sabahına zulümlerle uyandığını belirterek, "Neredeyse bir asırdır azgın işgalcilerin necis postallarıyla İsra ve Mirac topraklarımız kirletildi. Adet olduğu üzere gasıp Yahudi varlığı İsrail bu Ramazan ayında da Müslümanlara her türlü zulmü reva gördü. İslam beldelerinin yöneticilerinin sessizliğinden cesaret alan gasıp Yahudi varlığı İsrail çoluk çocuk, yaşlı genç demeden Müslümanları katletti, üzerlerine bomba yağdırdı. Ancak arada mesafeler olsa da Allah’a iman eden, kalbi Mescidi Aksa sevgisiyle dolu biz Müslümanlar kutsallarımızı sahipsiz bırakmadık ve kutsallarımıza sahip çıkmak adına elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve gösteremeye de devam edeceğiz" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.