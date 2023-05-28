Mersin’de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yoğun göç alan Mersin’de Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oy verme işlemi başladı. Özellikle yaş almış vatandaşların zor şartlarda oy kullanmaya gelmesi ve diğer vatandaşları da oy kullanmaya davet etmesi dikkat çekti.

Mersin’de 2. tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Yaklaşık 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 750 seçmenin kayıtlığı olduğu Mersin’de, saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi için sandık başlarına gitmeye başladı.

Vatandaşlar herkesi sandığa davet etti

Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren, diz rahatsızlığı olan Yıldız Yakın, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet ederek, "Hepimizin hakkında hayırlısı olsun" dedi. Süleyman Kasap isimli vatandaş ise "Bugün oyumu kullandım, herkesin gelip oy kullanmasını isterim. Dövüşsüz, kavgasız gürültüsüz olsun da nasıl oluyorsa olsun. İnsanların kime oy verdiği önemli değil, önemli olan güzellik" ifadelerini kullandı.

Oğlunun yardımıyla oy kullanmaya gelen Zehra Azazoğlu da, "Oyumu kullandım, vatandaşlık vazifemi yaptım. Herkesin gelmesini dilerim. Çok güzel ve sakin geçti" diye konuştu. Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Yücel Terzi, "Herkes gelip oyunu kullansın diyorum, çünkü giden her boş oy bizim ilerideki sonumuzu belirleyecek. O yüzden herkes sorumluluğunu, vatandaşlık görevini yerine getirsin diyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.