Mersin’de çıkan orman yangını ile mücadele edilirken bir yanda da yaralar sarılıyor

Mersin Gülnar’da meydana gelen yangınla mücadele 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile devam ederken bir yandan da yaralar sarılıyor.

Mersin’in Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve çevre illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde 2022 yılında hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütülüyor.

Yangından etkilenen 24 kişiden 7’sinin tedavisi hastanede devam ediyor

Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere, Adana ve Niğde İl AFAD’dan birer ekip ile Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirildi. Sağlık Müdürlüğünden; 9 ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 37 sağlık personeli görevlendirmesi yapıldı. Yangından etkilenen 24 kişiden 7’sinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. Jandarma Komutanlığından 250 personel güvenlik ve tahliye çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 184 konut, 2 site, 2 otel, 1025 vatandaş tahliye edildi. Tahliye olan vatandaşların olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapıldı. Tahliye olan 41 vatandaşa Büyükeceli Ortaokulunda psikososyal destek hizmeti sunuldu. Türk Kızılay tarafından 400 kişilik sıcak yemek, 500 kişilik ikramlık malzeme ve 400 su Büyükeceli Ortaokuluna sevk edildi. Akşam yemeği için 500 kişilik sıcak yemek ve 150 kişilik kumanya dağıtımı yapıldı. Çevre illerden 17 TOMA, 12 arazöz, 9 su tankeri ve 2 dozer yangın bölgesine görevlendirildi. Akkuyu AŞ’den; 1 itfaiye aracı, 18 su tankeri, 40 personel çalışmalara destek veriyor. Sabit ve GSM haberleşme olarak 5 ekip tespit ve ıslah için olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

Bölgede tedbir amaçlı elektrikler kesildi

Ekiplerin bölgede güvenli şekilde çalışabilmesi amacıyla tedbiren elektrikler kesildi. Kesintilerden Büyükeceli, Koçaşlı ve Yanışlı mahallelerinde toplam 15 trafo ve 884 abone etkilendi. Afet Zarar Tespit Grubu ve Afet Hasar Tespit Grubunca bölgede çalışmalar başlatılmıştır. Silifke ilçesi Akçakıl mevki D-400 Karayolu Antalya istikameti gidiş yolu güvenlik amacıyla kapatıldı. Emniyet Müdürlüğünden 90 personel sahada görev yapıyor. Alınan tedbirler çerçevesinde yangın, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.