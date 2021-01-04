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Mersin’de bir doktor daha Covid-19’dan hayatını kaybetti
Mersin’de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Soyer Şimek, Covid-19 tedavisi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Genel 04.01.2021, 17:24
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Mersin’de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Soyer Şimek, Covid-19 tedavisi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede çalışırken belirtiler üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan doktor Soyer Şimşek, durumu ağırlaşınca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bir süredir burada Covid tedavisi gören Şimşek, bugün hayatını kaybetti.Mersin’de iki gün önce yine özel bir hastanede çalışan anestezi uzmanı Kemal Aslan da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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