Mersin’de belediyelerin ’scooter’ gerginliği

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıtaya tahsis edilen 15 adet scooter’a, UKOME kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden olurken, her iki taraf da birbirini suçladı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtası, UKOME kararı olmadığı gerekçesi ile Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 adet scooter’a, dün akşam saatlerinde belediye binası önünde el koymak istedi. Yaşanan olayda, tartışmalar üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıtalar belediyeyi terk ederken, Akdeniz Belediyesi zabıtası da tutanak tutup, adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Kamera kayıtları, zabıtamızın tuttuğu tutanak ve karakol ifadelerine de yansıdığı üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı zabıtalar; adeta gasp tarzı bir anlayış ile belediyemiz zabıta personeline tahsis edilen 15 adet scooter’a el koymaya çalışmıştır. Belediyemiz zabıtasının buna karşı çıkması üzerine ise Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, personelimize yönelik tavrı ve hakaretamiz sözleri gerçekten şaşırtıcı olmuştur" dedi.

"Sivil şahıslar tarafından kullanıldığı görülmüştür"

Öte yandan konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, UKOME kararı olmadan ticari faaliyette bulunan özel bir şirkete ait scooter’ın, Akdeniz Belediyesinin alt yolunda sivil şahıslar tarafından kullanıldığı görülünce durdurulmak istendi. Şahıslar talimatlara uymayarak Akdeniz Belediyesinin giriş kapısına yönelince, zabıta memurları parkta direğe bağlanmış, üzerinde Akdeniz Belediyesine ait olduğuna dair işaret olmadığını öne sürdükleri scooter’ı muhafaza altına almak istedi. Bu sırada Akdeniz Belediyesi içerisinden çıkan zabıtalar ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibi arasında tartışma yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşanan bu olayların tamamının Akdeniz Belediyesinin kameralarınca kayıt altına alındığını ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, polis ekiplerinin gelmesi üzerine görevlerini yaptırmayan Akdeniz Belediyesi zabıtalarından şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiklerini ifade etti.

Akdeniz Belediyesinin, özel şirketin 15 adet scooter’ı belediyeye hibe ettiğine dair herhangi bir bildiriminin Büyükşehir Belediyesine ulaşmadığını kaydeden yetkililer, ayrıca hibeye dair herhangi bir belge yokken Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının, Akdeniz Belediyesine ait 15 adet scooter’ı almak üzere belediyeye gittikleri yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu.