Mersin’de 6 ilçeyi aydınlatacak kadar çöpten elektrik üretiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, düzenli depolama tesislerinde günlük bin 750 ton evsel nitelikli katı atık bertaraf edilirken, saatte 7.5 MW elektrik üretildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ’Sürdürülebilir Atık Yönetimi Projesi’ kapsamında evsel katı atıklar bertaraf edilerek hem çevre korunuyor hem de çöpler ekonomik değere dönüştürülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Mersin merkez, Tarsus ve Silifke’de yer alan entegre düzenli depolama tesislerinde günlük bin 750 ton evsel nitelikli katı atığı bertaraf edilirken, saatte 7.5 MW elektrik üretiliyor. Böylelikle 72 bin konutun, yani Silifke, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Mut ilçelerinin nüfusunun aydınlanmasına yetecek kadar elektrik enerjisi üretilmiş oluyor.

Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Erdemli, Çamlıyayla, Anamur, Aydıncık, Mut ve Gülnar ilçelerinde bulunan 9 katı atık aktarma istasyonlarından 33 tırla her gün toplanarak düzenli depolama tesisine getirilen atıklar bertaraf ediliyor. Bertaraf tesisinde atıkların ilk durağı tam otomatik mekanik ayrıştırma tesisi oluyor. Kamyonlardan dökülen atıkların geri dönüştürülebilir olanları ayrıştırılıyor. Geri dönüştürülemeyen atıklar da düzenli depolama alanına dökülerek serme ve sıkıştırma işlemine tabi tutuluyor. Düzenli depolanan atıkların biyobozunması sonucu ortaya çıkan metan gazı yakılarak aynı tesiste elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Mersin merkez, Silifke ve Tarsus’ta yer alan 3 tesiste atıkların bertaraf sonucu ortaya çıkan metan gazı yakılarak saatte 7.5 MW elektrik üretiliyor.

“72 bin konut 300 bin kişiyi ifade ediyor”

Atıkların toplanma ve bertaraf tesisine gelme sürecini anlatan Atık Yönetimi Şube Müdürü Erdal Bilici, bir saatte üretilen elektrik enerjisinin 72 bin konutun aydınlanmasına eşdeğer olduğunu belirterek, “Güncel olarak her saat üretmiş olduğumuz 7.5 MW elektrik yaklaşık olarak 72 bin konutun aydınlanma enerjisini karşılıyor. 72 bin konut 300 bin kişiyi ifade ediyor. Bu da Mersin’in batı ilçelerinde, Silifke’den başlamak üzere Mut, Anamur, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerimizin tamamının aydınlanma ihtiyacını karşılamak demektir” ifadelerini kullandı.

Saatlik üretim 2021 yılında 10 MW’a çıkarılacak

Bilici, düzenli depolama sahalarında gerçekleştirdikleri iyileştirmeler sayesinde 2021 yılında üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydederek, “Sahalarımızda yapmış olduğumuz iyileştirmeler sayesinde 7.5 MW’lık elektrik üretimini 10 MW’a çıkarmayı planlıyoruz. 2021 yılının sonuna kadar gerçekleştireceğimiz iyileştirme faaliyetleri ile 10 MW’a çıkan elektrik üretimi sayesinde yaklaşık olarak 100 bin hanenin aydınlanmasına yetecek elektrik enerjisini üretmiş olacağız. Bu da yaklaşık olarak 400 bin kişi demek” dedi.

Metan gazının atmosfere salımı engelleniyor

Yapılan bertaraf işlemi ile metan gazının iklim değişikliğine olan olumsuz etkisinin önüne geçtiklerini vurgulayan Bilici, “Metan gazının iklim değişikliğine olumsuz etkisi karbondioksite göre 26 kat daha fazla. Bu yönüyle bakıldığı zaman özellikle çöp sahalarında ortaya çıkan metan gazının mutlaka bertaraf edilmesi gerekir. Biz tesislerimiz sayesinde metan gazını yakarak bertaraf ediyoruz. Bu sayede sera gazı ile ilgili ciddi bir azaltıma gidiyoruz. Bu da ülkemizin uygulamış olduğu İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’na ciddi bir destek demektir” şeklinde konuştu.