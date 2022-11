Mersin’de 3’üncü ’ Vitamin C Şenliği’: Narenciyeden çeşit çeşit ürünler yapıldı

Mersin Erdemli’de, Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla 3’üncü ’Vitamin C Şenliği’ düzenlenirken, portakal, mandalina ve limondan yapılan çeşit çeşit ürünler ortaya çıktı.

Erdemli ilçesinde kaymakamlık koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla 62 okul öncesi öğretmeni, 755 ana sınıfı öğrencisi ve velisinin katılımı ile 3. Geleneksel ’ Vitamin C Şenliği’ yapıldı. Şenlikte öğretmen, öğrenci ve veliler hep birlikte portakal, mandalina, limon başta olmak üzere çeşitli meyvelerden ürünler ortaya çıkardı. Tatlıdan reçele, lokumdan kurutmalıklara kadar çeşit çeşit ürünün yer aldığı şenliğe Vali Ali Hamza Pehlivan ile il ve ilçe protokolü de katılım sağladı. Vali Pehlivan stantları gezerek ürünleri tadarken, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Şenlik hakkında bilgi veren Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, 62 öğretmen ve 755 öğrencinin velileri ile katılım sağladığını kaydetti.

Tablonun şenliğin amacını özetlediğine değinen Vali Ali Hamza Pehlivan, "Burada ana sınıfı anasınıfı öğrencilerimiz var. C vitamini şenliğini Erdemli ilçemizde düzenliyoruz. Burada amaç narenciye konusunda öncü şehir olan Mersin ilimizde öğrencilerimize çocuklarımıza evlatlarımıza erken yaşlarda bu ürünü tanıtmak. Tabi narenciye deyince C vitamini akla geliyor, barındırdığı bol mineral akla geliyor. Şunu diyoruz, narenciye C vitamini deposu, mineral deposu, Mersin’de narenciye deposu" dedi.

Türkiye’de üretilen 1,5 milyon ton limonun 860 bin tonu Erdemli’de üretiliyor"

Özellikle Erdemli ilçesinin limon konusunda çok önde olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan," Türkiye’de toplamda 1.5 milyon ton limon üretiliyor ve bunun 860 bin tonu yani yüzde 55’i Erdemli’de üretiliyor. Dolayısıyla bu etkinliğin Erdemli’de olmasının da bu anlamda bir kıymeti var. Güzel düşünülmüş tasarlanmış. Burada görüyorsunuz, ürünün sadece kendisi değil, limon, portakal, greyfurt, mandalina sadece kendisi değil, onu içeren envai çeşit diğer ürünler. İşte kurutulmuş hali, tatlı yapılmış hali, reçel yapılmış hali, meyve suyu şeklinde gene yapılmış hali, bunların hepsi bu şenlik te yapılan etkinlikler, faaliyetler. O da tabi başta belirttiğim narenciyenin vitamin açısından, sağlık açısından öneminin çocuklarımızın erken yaşta bunu idrak etmesiyle bu ürünün ilimizle özdeşleşen artık Mersin ilimizle özdeşleşen narenciye ürünlerinin yerelde sahip çıkılmasının da aslında bir tezahürü. Bu şekilde gençlerimiz erken yaşlarda bu ürünleri tanıyınca hem sağlıkları için bu ürünü tüketecekler, hem de etraflarında görüyorlar limon bahçeleri, portakal bahçeleri, bu ürünlerin üretiminin devamlılığı açısından da pay sahibi olacaklar diye düşünüyorum, o bilinçle yetişecekler diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mersin’de narenciye şenlikleri yapıldığını da anımsatan Pehlivan, "2 hafta önce 8’incisini yaptık, ben inanıyorum ki bu vitamin şenliği de bu anlamda belki ileride narenciye şenliği ile de entegre şekilde daha geniş bir boyut kazanacaktır. Erdemli’de başlayan bu faaliyet ilimizin geneline de açıkçası yayılsın istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.