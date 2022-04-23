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Mersin’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 102’inci yıl dönümü, Mersin’de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Rengarenk kıyafetleri, ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusu yaşayan çocuklar, sergiledikleri gösterilerle de renkli görüntüler oluşturdu.

Genel 23.04.2022, 11:11
Mersin’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 102’inci yıl dönümü, Mersin’de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Rengarenk kıyafetleri, ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusu yaşayan çocuklar, sergiledikleri gösterilerle de renkli görüntüler oluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, sabah saat 9.00’da Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından kutlamalar aynı meydanda devam etti. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu’nun seslendirdiği şarkılara, alanı dolduran yüzlerce çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ederek bayram coşkusu yaşadı. Konserin ardından başlayan resmi törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

“Dünyayı verelim çocuklara, bir gün de olsa öğrensin dünya, öğrensin arkadaşlığı"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne" diyen Koca, "Oynasınlar, türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı verelim çocuklara. Bir gün de olsa öğrensin dünya, öğrensin arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete devredildiği ve millet iradesinin topyekun temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ’İstiklal Mücadelemizi başarıyla yöneterek bağımsızlığımızın kazanılmasında büyük payı olan hepimizin iftihar ettiği bir kurumdur. 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı değil, aynı zamanda ulusal egemenlik açısından da çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün hakimiyet bila kaydü şart milletindir demek suretiyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyguyu bu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı çocuklarımıza armağan etmiş ve kıymetli evlatlarımıza şöyle seslenmiştir. ’Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığımızsınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız, sizlerden çok şey bekliyoruz" dedi.

Çocukları iyi yetiştirmelerini sağlamanın ortak sorumlulukları olduğunu vurgulayan Koca, "Geleceğimizin teminatı ve en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir. Hz. Mevlana’nın pergel metaforu diye isimlendirilen harika bir anlatımı vardır. Mevlana şöyle der: ’Pergelin iğneli ayacağı sabittir benim dinimde ama diğer ayağıyla 72 milleti dolaşırım’. Pergelin sabit ayağı olan çivili ayağını temsil eden inancımızı, kültürümüzü, vatan, bayrak ve millet aşkımızı, bağımsızlık tutkumuzu ve hedeflerimizi en güzel şekilde öğrenmemiz ve yeni nesillerimize aktarmamız gerekir. Bize bu bayramı hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugüne anlam katan geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularla kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, anaokulu öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları birbirinden renkli dans ve halk oyunları gösterileriyle renklendi. Alanı dolduran çocuklar, gösterilere büyük bir coşkuyla eşlik ederken, özellikle geri dönüşümden hazırlanan defile büyük beğeni aldı. Rengarenk olan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadı.

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