Mersin’de 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin’de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’de tam kapanmaya geçileceğini ve bugün saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının, 17 Mayıs sabah 05.00’a kadar uygulanacağını duyurmuştu. Bugün başlayan yasakla birlikte, tüm Türkiye’de üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin’de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, az sayıda geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Öte yandan kentin boş hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehir tamamen boşalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.