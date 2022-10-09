Mersin’de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış

Mersin’de 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, canını riske atarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki iletişim hattının geçtiği boruda mahsur kalan kediyi sırtında taşıyarak ölümden kurtardı.

Erdemli ilçesinde meydana gelen olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir dere yatağındaki iletim hatlarının geçtiği boruda bir kedinin mahsur kaldığını gören 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, hiç düşünmeden boru üzerinde emekler vaziyette kedinin bulunduğu yere gitti. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen Suriyeli çocuk, daha sonra canını riske atarak sırtına aldığı kediyi, boru üzerinde yine emekler vaziyette yaklaşık 35 metre ilerleyerek güvenli bölgeye taşıdı. Kedi, karaya yaklaştığı sırada çocuğun sırtından atlayarak bölgeden uzaklaştı.

Olaya şahit olanlar ise Suriyeli çocuğu cesaretinden dolayı tebrik etti.