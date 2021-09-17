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Mersin Valiliğinden ’polislerin şarjörleri toplandı’ iddialarına yanıt

Mersin Valiliği, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in camiye giren polislerle ilgili olarak ’polislerin şarjörleri toplandı’ şeklindeki iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Genel 17.09.2021, 19:35
Mersin Valiliğinden ’polislerin şarjörleri toplandı’ iddialarına yanıt

Mersin Valiliği, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in camiye giren polislerle ilgili olarak ’polislerin şarjörleri toplandı’ şeklindeki iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in polislerle ilgili olarak basına yaptığı açıklamanın tamamen yalan ve asılsız olduğu belirtilerek, "Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır. Bu uygulamayı çarpıtarak ’polislerin şarjörleri toplandı’ şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir" denildi.

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