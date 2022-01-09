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Mersin şehidini son yolculuğuna uğurluyor
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri araç geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar’ın (22) naaşı memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Genel 09.01.2022, 15:34
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri araç geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar’ın (22) naaşı memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.