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Mersin Emniyetinden klipli ’evde kal’ mesajı
Mersin Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırlandı.
Genel 19.12.2020, 17:39
Mersin Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırlandı.İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da yayınlanan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği görevlilerince hazırlanan klipte, kısıtlamanın olduğu günlerde kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntülere yer verildi. Drone görüntülerinin de yer aldığı klipte, "Sizler için görevdeyiz. Mersin’in yollarında, ara sokaklarında, tüm ekiplerimizle, sağlığınız ve güvenliğiniz için görevimizin başındayız. Evde kal Mersin" mesajı yer aldı.
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