Mersedes Kadir’in mezarı yaptırıldı
MALATYA'NIN SEVİLEN YÜZÜ, 18 NİSAN 2020 TARİHİNDE KOAH HASTALIĞINDAN VEFAT EDEN VE HERKESİ DERİNDEN ÜZEN MERSEDES KADİR'İN MEZARI YAPTIRILDI.
Malatya’nın sevilen yüzü, 18 Nisan 2020 tarihinde KOAH hastalığından vefat eden ve herkesi derinden üzen Mersedes Kadir’in mezarı yaptırıldı.
Mersedes Kadir olarak bilinen Fatih Kaydı’nın (34) doğduğu mahalle olan Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Mersedes Kadir’in mezarının yapılmasıyla ilgili, "Mersedes Kadir’in vefat haberinin ardından Mercedes Benz Malatya yetkili bayii aracılığıyla Kadir’in ailesine ulaşarak ilgilendiler. ‘Mercedes isminin Kadir ile özdeşleşmesi bizleri mutlu etmiştir. Malatya’da yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Mersedes Kadirin vefatı bizleri de derinden üzmüştür. En azından mezarını yaptırarak vefa desteğimiz olmasını istiyoruz’ diyerek ailesinden ricacı olmuşlardı. Ailesinin mezar yapımına mutlu olacaklarını belirtmeleri üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık alanında merhum abisi Necmeddin Kaydı’nın mezarının yanında bulunan Mersedes Kadir’in mezarını yaptırdılar” ifadelerini kullandı.
Mermerden yapılan ve üzerine “Malatya’nın sevilen yüzü Mersedes Kadir” diye yazılan mezara Mercedes logosu da konuldu.
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0