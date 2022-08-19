Mermer kaplama yaptığı merdiven çöktü, üzerinde çalışan işçi ayağını kırdı

Bahçelievler’deki 5 katlı binanın deposuna inen merdivene mermer kaplaması yapıldığı sırada merdiven çöktü. Olayda üzerinde çalışma yapan işçinin ayağı kırıldı.

Olay, Bahçelievler Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki inşaat işçisi Hüseyin Vural, 5 katlı binanın merdivenlerine mermer kaplaması yaptığı sırada, merdivende çökme yaşandı. İnşaat işçisi o esnada merdivenin çökmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Hüseyin Vural’ın çöken yerin altında kalan bacağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çöken yerden kurtarılan Vural, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İnşaat işçisi Hüseyin Vural’ın sağlık durumunun iyi olduğu sağ bacağında ise kırık olduğu öğrenildi.

"Bilinci açık gayet sağlıklı sadece kırık şüphesi var"

Sağlığının yerinde olduğunu sadece sağ bacağında kırık şüphesi olduğunu dile getiren Firma sahibi Erkan Fettahoğlu, "Aşağı depoya inen bir merdiven vardı. Merdivenin mermer kaplaması yapılıyordu. Arkadaşımız orada çalışırken merdivenin çökmesi sonucunda tahminen 2-3 metre civarında yüksekten düştü. Ayağını kırdı. Bilinci açık gayet sağlıklı sadece kırık şüphesi var. Hastaneye sevk edildi. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Merdiven çökünce dengesini kaybetti. Düşünce de ayağını kırmış olabilir. Arkadaşımız bizim taşeron firmamızda çalışan bir arkadaşımız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben firma sahibi olarak arkasındayım. Her ne gerekiyorsa yapacağız. Sağlığını yakından takip edeceğiz" şeklinde konuştu.