Merhum Başbakan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 11’inci yılında düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Törene katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Erbakan hocamız dendiği zaman feraset kavramı gelmektedir. Ferasetiyle hidayet ilmi çok üst seviyede olmasıyla Allah’ın kendisine bahşettiği ferasetiyle bütün milletimize ve İslam alemine adeta bir pusula gibi yol gösterdi, doğru bir pusula almamıza vesile oldu ”dedi.

Merhum Başbakan ve Sadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11’inci yılında kabri başında anıldı. Anma programına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve vatandaşlar katıldı. Merkezefendi Mezarlığı’nda bulunan kabri başında Necmettin Erbakan için Kur’an okunarak, dualar edildi.

“Erbakan denilince akla bereket kavramı gelir”

Törene katılan Necmettin Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Gerçek bir devlet adamı, gerçek bir dava adamı, örnek bir bilim adamı, örnek bir Müslüman. Erbakan hocamızın çok yönü var, saymakla bitiremeyiz. Kendisini bugün vefatının 11. yılında kabri başında anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. Bir defa Erbakan hocamız dendiği zaman feraset kavramı gelmektedir. Ferasetiyle, hidayet ilmi çok üst seviyede olmasıyla Allah’ın kendisine bahşettiği ferasetiyle bütün milletimize ve İslam alemine adeta bir pusula gibi yol gösterdi, doğru bir pusula almamıza vesile oldu. Erbakan denilince bereket kavramı gelmektedir. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin her kesimden insan bunu dile getirmektedir. Sebebi ise 54. hükümette başbakanlığı döneminde kaynakları ve imkanları asıl sahibi olan milletimize aktarması, işçiye, memura, çiftçiye Cumhuriyet tarihinin en kısa sürede en yüksek gelir seviyesi artışını sağlamasıydı. Yine Erbakan dendiği zaman akla sanayi, üretim, teknoloji gelmektedir. Tankların motorlarını icat eden bir bilim adamı olması. 1956 Türkiye döneminde toplu iğne dahi üretilemez denilen dönemde gümüş motor fabrikasını daha 30 yaşında gencecik bir mühendisken kurması ve Türkiye’nin ilk ve tek yerli motorunu bu fabrikayla üretmesi. Arkasından 20 yıl sonra ağır sanayi hamlesiyle Türkiye’nin en doğusundan batısına kadar 200’den fazla sanayi tesisinin temelini atması ve bugün Türkiye’de haberleşme ve savunma teknolojisinde önemli yeri olan ASELSAN’ın kuruluşunu gerçekleştirmesiydi” ifadelerini kullandı.