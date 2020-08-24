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Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıldönümü kutlandı
MERCİDABIK ZAFERİ'NİN 504., FIRAT KALKANI HAREKATININ DA 4. YILDÖNÜMÜ, KİLİS’TE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR.
Genel 24.08.2020, 14:02
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Kilis’te Mercidabık Zaferi’nin 504. yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 4. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı yıldönümü etkinliklerinin büyük bölümü pandemi nedeniyle iptal edildi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından Yavuz Sultan Selim Han anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra tören sona erdi.
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