Meral Akşener, İzmit’te abisi Nihat Gürer adına yapılan spor tesisinin açılışına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde abisi Nihat Gürer anısına yapılan spor tesisinin açılışına katıldı. Konuşmasında abisi Gürer’i yad eden Akşener, "Adam satmayan, adam tuzaklamayan, ketum ve cesur bir adamdı. Bende onun için çok cesur oldum" dedi.

Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nihat Gürer Spor Tesisi’nin açılışına katıldı. Programda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ve İYİ Parti’den yetkililer de hazır bulundu. Akşener, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak 2017 yılında vefat eden abisi Nihat Gürer’i yad etti. Akşener, "Abimin kilit taşı, bu cumhuriyetin birliği, bütünlüğü, milletin bekası, milletin beraberliğiydi. Çok daha enteresan bir yanı var. Siyasi bir aileydik ama abim kişisel hiçbir talebi dile getirmemiş, duayen bir politikacıydı. Soran herkese doğrusunu söyler, cebindeki 5 kuruşu paylaşırdı. İzmit’in mahpus baktığı dönemler vardır. O dönemde hapishanede bulunanları ayırt etmeyen, herkesin eziyetinin karşısında durmuş bir insandı" dedi.

"Bende onun için çok cesur oldum"

"Abim benim için çok kıymetliydi" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok iyi bir babaydı. Karşımda 3 tane kızı oturuyor, ailesi her şeyin üstündeydi. Çok iyi bir kocaydı ama çok da iyi bir abiydi. Çok iyi bir erkek kardeşti, çok iyi bir arkadaştı. Çok ketum bir insandı, iyiliği kötülüğü anlatmazdı. Benim hayatımda ona benzeyen çok insanlar var. Sohbeti iyi, şakalaşan ama ketum birisiydi. Adam satmayan, adam tuzaklamayan, ketum ve cesur bir adamdı. Bende onun için çok cesur oldum. İnanmış bir Müslümandı, samimi bir dindardı. Atatürk’ü çok seven bir ailenin ferdiydi"

"Biz bugün mutlulukla birlikte buruğuz"

Kente Nihat Gürer Spor Tesisi’ni kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise "Biz bugün mutlulukla birlikte tabii ki buruğuz. Rahmetli Nihat abimizin adını, hatırasını, yaşanmışlıklarını, bu kente kattıklarını, bu kente olan dostluğunu, bu kentte bıraktığı izi yaşatmak, unutmamak ve unutturmamak için değerli genel başkanımız ve değerli ailesinin de muvaffakiyetiyle beraber böyle bir tesis kazandırdık. Değerli il başkanlarımızın katkılarıyla ve çalışma arkadaşlarımızın özverisiyle, altyapı spor kulüplerimizin bize olan desteği, bu bölgede yaşayan halkımızın da desteğiyle birlikte bugün bir nişane onun adını yaşatacak bir isim vermek üzere bir araya geldik. Bizim için kıymetli bir gün. Çünkü göreve geldiğimiz günden bu yana istiyoruz ki bu kente emeği geçmiş insanlar unutulmasın, bu kente eli değmiş, iyiliği değmiş insanlar unutturulmasın. O yüzden bir başlık atmıştık, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. ’İzmit vefalıdır, İzmit unutmaz, İzmit İzmitlileri unutmaz, İzmit kendine değer katan büyükleri unutmaz, unutmamalı’ diyoruz. Bizde bu çerçevede ’Rahmetli Nihat abimizin adını mutlaka bir yerde yaşatmalıyız. Onun kıymetini bilecek, onun hatırasını sürdürecek, gelecek nesillere aktaracak kıymetli yerler olsun’ dedik. İlk olarak burayı tasarladık. Burada bir spor tesissi ihtiyacı vardı. Altyapı kulüplerimizi ve Sayın Genel Başkanımızı karşılayan çok değerli minik yavrularım ne zamandır ’Fatma abla, Fatma teyze bize tesis yap, biz idman yapamıyoruz’ demişti. Hemen burayı tespit ettik, kolları sıvadık ve çok hızlı bir şekilde imalatını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.