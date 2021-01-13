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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, kura ile başkan vekili olmuştu. Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın İzmir 2’nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etmesi sonucu yeniden yapıl
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, kura ile başkan vekili olmuştu. Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın İzmir 2’nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etmesi sonucu yeniden yapılan seçimi kura ile Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan kazandı. Buna göre, yeni başkan vekili Aydın Pehlivan oldu.
Genel 13.01.2021, 14:38
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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, kura ile başkan vekili olmuştu. Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın İzmir 2’nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etmesi sonucu yeniden yapılan seçimi kura ile Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan kazandı. Buna göre, yeni başkan vekili Aydın Pehlivan oldu.
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