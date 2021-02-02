Menderes Belediye Başkanı Kayalar’dan ‘taşkın’ ihtimaline karşı uyarı

İzmir’de felakete yol açan sağanak yağışın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Yeniköy Balaban Göleti ve deresinde taşma ihtimali olduğundan çevrede ikamet eden vatandaşlarımızın tedbir amaçlı evlerini tahliye etmeleri gerekmektedir” dedi.

İzmir’de meydana gelen sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi hayatı olumsuz etkilerken, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kayalar paylaşımında, “Yeniköy Balaban Göleti ve deresinde taşma ihtimali olduğundan çevrede ikamet eden vatandaşlarımızın tedbir amaçlı evlerini tahliye etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları konusunda Görece Spor Salonumuz açık olacaktır” ifadelerini kullandı.