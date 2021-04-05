Memur-Sen’den emekli amiraller hakkında suç duyurusu: "Darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir"

Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği, darbe imalı bildiride imzası olan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Yasin Pekuz, “Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir” dedi.

Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği, darbe imalı bildiride imzası olan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin Kırıkkale Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşu üyeleri hazır bulundu.

"Neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir"

Sendika adına açıklama yapan Memur-Sen Kırıkkale İl Başkanı Yasin Pekuz, “Millet iradesinin yanında vesayet zihniyetinin kendisini millet iradesini üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif dönemde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir” ifadesini kullandı

"Herkese ilan ediyoruz"

İl Başkanı Pekuz, "15 Temmuz’da kursakta kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz" diyerek, "15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerinde aynı şekilde gönderileceğine inanıyor ve buradan herkese ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklamaları silahlı kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit etmiştir" dedi.

"İmtiyazlar sona erdirilmelidir"

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten İl Başkanı Pekuz, “Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.