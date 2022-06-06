Memur-Sen’den 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklama sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Ek göstergelere ilişkin çalışma ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gibi kazanımlarla 6. Dönem Toplu Sözleşmeyi mutabakatla imzaladıklarını belirten Yalçın, “Toplu sözleşme hükmü gereği 3600 dahil olmak üzere ek göstergelerin düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin ilk toplantıyı, kamu görevlilerinin asli ve tek yetkilisi Memur-Sen Konfederasyonu olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa 16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdik. Genelde yetkili Konfederasyonumuz ve hizmet kollarının tamamında yetkili olan sendikalarımızın teknik heyetleri ile kamu idaresi arasında gerçekleştirilen 2 bakanlık ve 12 mutfak çalışması süresince tekliflerimize ilişkin detayları paylaştık, katkı ve katılımımızla ek gösterge çalışmasının paydaşı ve tarafı olarak süreci etkin bir şekilde yürütmeye ve en erken şekilde tamamlamaya özen gösterdik. Memur-Sen olarak yürüttüğümüz çalışmaların, Komisyon görüşmelerinin, Bakanlık nezdinde kurduğumuz temasların tamamında, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsaması, gelir dağılımında adaleti sağlaması, kamu personel sistemi içerisindeki adaletsizliğin son bulması irademizi gösterdik, bu konudaki kırmızı çizgimizi ve hassasiyetimizi kamu işverenine de kamu bürokrasisine de ilettik. Kamuoyunda haklı beklenti oluşturan ek gösterge çalışmasının toplumsal maliyet üretmemesi, iş barışının bozulmaması, adil ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin kamu işvereni ve siyasi irade ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirerek sürecin her adımında takipçisi olduk ve kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin de önüne geçtik” diye konuştu.

3. Dönem Toplu Sözleşme’de tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde artış sağladıklarını vurgulayan Yalçın, “Şüphesiz, yakın zamanda düzenlemeye dönüşecek ek göstergelere ilişkin bu çalışmanın da hem paydaşı olan hem toplu sözleşme kazanımı haline dönüştüren hem de 4 unvanın dışında kapsamının genişletilmesini sağlayan yine Memur-Sen’dir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 yılında 4 unvana yönelik 3600 ek gösterge çalışmasının yapılacağı sözü, bugün Memur-Sen’in çabası ve iradesi ile 5 milyon 300 bin kamu görevlisini ve emeklisini de kapsayan bir sonuç haline dönüşmüştür” dedi.

Açıklanan çalışma sonrası ortaya konan tabloyu önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Yalçın, “Özellikle çalışmayı, 4 meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz. Aynı zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, teklifimizin dikkate alındığını gösteriyor. Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmiş olması, herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağlamıştır. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dahil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Ancak, çalışmaya ilişkin detayları henüz göremediğimiz için, özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması teklifimizin karşılanmasına ilişkin cümle kurmayı erken bulmakla birlikte, Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin Tanzimat Yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların, Memur-Sen’in katılımıyla zaman kaybetmeden başlaması gerektiği hatırlatan Yalçın, “Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek ve ortaya konan irade yönüyle bu reformist çalışma bir bütün olarak ele alındığında, boşlukların giderilmesi ile birlikte ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması halinde kamu görevlilerinin beklentileri tamamen karşılanacak ve refah seviyelerine olumlu etki edilecektir. Memur-Sen olarak, çalışmanın iyileştirmeye açık alanlarında yapılacak düzenlemeleri bundan sonraki yasama sürecinde takip etmeye devam edecek gerek TBMM ilgili komisyonu gerekse Genel Kurul aşamalarında katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.