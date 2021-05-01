Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs dolayısı ile basın açıklaması düzenledi

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs dolayısıyla Ankara Şehir Hastanesi’nde basın açıklaması düzenledi.

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nda Ankara Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlık çalışanlarına ithafen hazırlanan 1 Mayıs bildirisini yayınladı. Basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye ve 1 Mayıs’ın önemine değindi. Başkan Yalçın salgın döneminde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 415 sağlık çalışanının anısına karanfil bıraktı.

“Bu yıl ‘Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edildi”

Virüse direnen ve pandemiyle mücadelede en önde yürüyen sağlık emekçilerine ithafen hastane bahçesinde toplandıklarını ifade eden Yalçın, “415 Sağlık emekçisi kardeşimiz, pandemiyle mücadelede hayatını kaybetti. Her birine şükranlarımı sunuyor, Yüce Allahtan rahmet diliyorum. Dünyada 7 binden fazla sağlık emekçisi virüsü yenmek, pandemiyi bitirmek, insanlara şifa vermek için verdikleri mücadele de hayatını kaybetti. Bu nedenle bu yıl ‘Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edildi. Tamda bu yüzden 1 Mayıs etkinliğimizi bu yönüyle en anlamlı olacağını düşündüğümüz yerde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsan, kesinlikle yok edilebilecek bir fiil değildir”

Değişen dünyada insan emeğinin değerinin değişmeyeceğini belirten Ali Yalçın, “Hiç kimse insanın olmadığı, insan aklının dayanmadığı, insan ahlakının yok sayıldığı bir dünya hayal etmesin. İnsan, üretimin öznesi, tüketimin failidir. Ama insan, kesinlikle yok edilebilecek bir fiil değildir. İnsan yoksa, emek yoksa, insan onuru ve hakları yok sayılırsa; Demokrasi yoktur. Özgürlük yoktur. Hukuk, devlet, ehliyet, liyakat yoktur. İnsan yoksa üretim yoktur, tüketim yoktur, ekonomi yoktur. İnsan yoksa çalışma da çalışma hayatı da yoktur. İnsan, emeğin üreticisi, koruyucusu ve gözeticisi, değer vericisi, hakkını teslim edicisidir. İnsanı ve onun emeğini yok etmeye, yük göstermeye meyilli bütün ideolojiler bitmeye, devletler çökmeye mahkumdur. 1 Mayıs, bize ve herkese şunu hatırlatmalı. İnsan; emeğiyle hayatta kalır. Dünya; insan ve emeğiyle hayat bulur” ifadelerine yer verdi.

“1 Mayıs, işe, güce ve maaşa dair taleplerimizin seslendirilmesinden ibaret değildir”

1 Mayıs’ı sadece bayram olarak kutlamak yerine bazı haksızlıklara karşı gelme olarak da algılamak gerektiğine dikkat çeken Yalçın, “1 Mayıs, aynı zamanda insana ve insanlığa karşı suçlara, itiraz ve isyan günü olmalı. 1 Mayıs, Yemen’de aç çocukların, Filistin’de mazlum insanların, Doğu Türkistan’da mahzun Müslümanların çilesinin bittiği gün olmalı, aksi halde birlik günü demenin, mücadele günü demenin, dayanışma bayramı diyerek meydanlarda yürümenin ne anlamı var? 1 Mayıs, işe, güce ve maaşa dair taleplerimizin seslendirilmesinden ibaret değildir. 1 Mayıs, işverenlere tepki vermek, sermayeye had bildirmek, çalışma hayatını şekillendirmek cümlelerini kurup kenara çekilme günü değildir. 1 Mayıs, doğruyu hem söyleminin hem de icra etmenin miladı olmalıdır. 1 Mayıs, yanlışı mimlemenin ve hayatının dışına itmenin başlangıç anı olmalıdır. 1 Mayıs, iyinin, güzelin ve doğrunun hayat bulması için insanla emeğin işbirliği günü olmalıdır” ifadelerini kaydetti.

“Bu dönem kamu görevlilerimizin kalitesini, fedakar olma hassasiyetini, birikimini ve millete hizmet kapasitesini tescillemiştir”

Pandemi ile mücadele döneminde kamu personellerinin de güçlü bir sınav verdiklerini ve bu mücadelede aksaklıklara mahal vermeden sistemi döndürdüklerini belirten Yalçın, Bu süreç bize, kamu hizmetinin önemini, güvenceli kamu personelinin değerini, kamu personel sisteminin güçlü olmasının emsalsizliğini aksi iddia edilemez bir şekilde ispatladı. Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, esnek mesai, tam kapanma, kısmi çalışma gibi sayısız yeni yöntem arızi olarak da olsa bu süreçte hayatımıza dahil oldu. Hizmetlerin aksamaması, milletin hizmetsiz kalmaması adına ortaya konan başarı, kamu görevlilerimizin kalitesini, fedakar olma hassasiyetini, birikimini ve millete hizmet kapasitesini tescillemiştir” diye konuştu.

“Hayatlarını, sağlıklarını ve ailelerini riske attılar”

Sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelesine övgülerle dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bu 1 Mayıs, milletimizin her ferdi ve yöneticilerimizin her ferdi başta sağlık emekçileri olmak üzere bütün kamu görevlilerine teşekkür hediye etmeliler. Çünkü, hizmeti aksatmadılar. Devletin işleyişini riske sokmadılar. Vatandaşın hizmet alma hakkını yok saymadılar. Aksine, hayatlarını, sağlıklarını ve ailelerini riske attılar” dedi.