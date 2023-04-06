Memur-Sen: “İşgalci Rejimin Terörünü Kınıyoruz”

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği ve 200 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin Memur-Sen tarafından açıklama yapıldı. Açıklama çerçevesinde İslam değerlerine saygısızlık yapıldığını belirtilerek İsrail rejimi yapılan saldırı nedeniyle kınandı.

Memur-Sen tarafından İsrail’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği ve 200 kişinin yaralandığı 500’den fazla Filistinlinin ise gözaltına alındığı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada yapılan saldırının Filistinlilerin şahsında esasen Müslümanların kutsalına, değerlerimize ve bütün bir insanlığa gerçekleştirilmiş barbarca bir saldırı olduğunu bildirildi.

İsrail rejiminin her Ramazan ayında kutsal alanlara, ibadet halindeki insanlara saldırmayı alışkanlığa dönüştürdüğünü belirtilen açıklama çerçevesinde, “İşgalci siyonist rejimin, dün gece Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılarda Kıble Mescidi’ne sığınan 200 kişi yaralanmış, ardından gece başlayıp sabaha kadar süren saldırıda, insan hakları, hukuk hiçe sayılarak yaşlı, kadın, çocuk 500’den fazla Filistinli kardeşimiz gözaltına alınmıştır. Yaralı insanların ambulansa ve hastaneye gitmeleri bile engellenmiştir. Bu saldırı, Filistinlilerin şahsında esasen kutsalımıza, değerlerimize ve bütün bir insanlığa gerçekleştirilmiş barbarca bir saldırıdır” ifadelerine yer verildi.

“Memur-Sen olarak işgalci siyonist rejimi şiddetle kınıyoruz”

İsrail rejiminin kendi iç sorunları nedeniyle iç karışıklık yaşadığı hatırlatılan açıklamada gündem saptırmak ve zaman kazanmak için Müslümanların kanını döküldüğü, değerlerine saldırıldığı ve yine bir Ramazan ayını kana bulandığı değerlendirmelerinde bulunarak şu ifadelere yer veildi:

“Gerekli müşahhas ve etkili adımlar atılmadığı için bu rejim fütursuzca, pervasızca katliamlarını sürdürmekte, değerlerimize saldırmakta, işgali genişletmekte ve derinleştirmekte, faili olduğu kıyım ve katliamlara, hiçbir insan hakkına saygı duymaksızın, Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlarla dalga geçercesine ve dünyanın gözü önünde devam etmektedir.

Kurulduğu ilk günden beri Filistin davasını sahiplenen, işgalci rejime karşı Filistinli kardeşleriyle dayanışma içinde hareket eden Memur-Sen olarak, kurucu genel başkanımızın Kudüs şairi olmasının da hususiyetiyle, işgal edilmiş Filistin topraklarında kadın ve çocukları öldürerek var olmaya çalışan ve bir terör devleti olarak kurulmuş işgalci siyonist rejimi şiddetle kınıyoruz. Bütün dünyayı bu insanlık dışı saldırıları protesto etmeye, zulme karşı tavır koymaya davet ediyor, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma kararlılığımızı tekrar ve en güçlü şekilde vurguluyoruz”