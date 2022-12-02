Memur-Sen Engelliler Komisyonu’ndan engellilerin eşit haklara sahip olması için çağrı

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Eşref Karaaslan, “Tüm engelli insanların gerçek anlamda eşit vatandaşlar olabildiği kapsayıcı bir kamu düzeninin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Memur-Sen Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenlendi. Engellilerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Eşref Karaaslan, Memur-Sen’in insan merkezli sendikacılık anlayışını ele aldığını ve kamuda 66 bini aşkın kadrolu engelli memurun görev almasına katkıda bulunduğunu belirtti. Karaaslan, komisyon olarak yaptıkları Engellilerin Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ile ilgili de şunları kaydetti:

“Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak en son mevzuattaki eksiklikleri ve sahada yaşanan sorunları tespit etmek, bunlara ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak ve uygun çözüm önerileri geliştirmek için Komisyon yönetimimiz, il temsilcilerimiz, akademisyen ve bürokratlarımızın da katılımıyla Engellilerin Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı düzenledik ve çalıştayın çıktıklarını raporlaştırdık. Basımı yapılan bu eser, çalışmalarında katkı sağlamak üzere ilgililerine de ulaştırıldı."

"Tüm engelli insanların eşit vatandaşlar olabildiği kapsayıcı bir kamu düzeninin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğiz”

Engelli vatandaşların gerçek anlamda eşit vatandaşlar olması için mücadele edeceklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

“Tüm engelli insanların yaşamlarını engelsiz sürdürme, fırsat eşitliğinden engelsiz faydalanma, üretime katkı sunma, devlete mali yük olarak görülmeme gibi gerçek anlamda eşit vatandaşlar olabildiği kapsayıcı bir kamu düzeninin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hayatın her alanına tam, etkin ve eşit katılımın önündeki psikolojik, sosyolojik, hukuki, fiziksel tüm engellerin kaldırılması için çok yönlü ve katmanlı çalışmalar yapıyor, bu konuda toplumsal dayanışmayı önemsiyor, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmtiyaz değil adalet istiyoruz. İşimiz zor, yükümüz ağır, yolumuz uzun."

Toplantının ardından Karaaslan ve katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi. Toplantı çerçevesinde ayrıca farkındalık amaçlı kısa film gösterisi yapıldı.