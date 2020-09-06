Memur adayları geç kalınca sınava alınmadı

Zonguldak’ta Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek için salonlara gelen adaylar ter döktü. İlçelerden gelen adaylar 40 dakikalık yolu 2 buçuk saate gelince sınava geç kaldı.

Zonguldak’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Sabah erken saatlerinde yola çıkan memur adayları gelecekleri için ter döktü. Korona virüs pandemisi nedeniyle salonlara alınan adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. İlçelerden gelen adaylar trafik sıkışıklığı nedeniyle salonlara geç kalınca görevliler tarafından salona alınmadı. Sınava saat 10.00’dan sonra gelen adaylar görevliler tarafından salona alınmazken, gözyaşlarına boğularak, evlerinin yolunu tuttu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden sınava gelen memur adayı, “Ereğli’de oturuyorum. Sabah 8’de yola çıkmama rağmen 2 saate merkeze gelemedik. Sınav olmasına rağmen yollarda çalışma vardı. Kırmızı ışıklarda çok bekledik. Uzun kuyruklar oluştu. Bu yüzden sınava geç kaldık salona almadılar” dedi.

Trafik sıkışıklığı nedeniyle yaklaşık 20 adayın sınava geç kaldığını ifade eden Gülay Mahmudoğlu “Sabah 8’den beri yollardayız. Yollar tıkalı tek şeritli sınav salonuna 10.00’da geldik ama almadılar. Memurlar bizleri içeri alamadı. En az 15-20 kişi sınava giremedi. 10’da kapıdaydık ama almadılar. Biraz tartışma yaşandı. Polis çağırdılar ama sonuç değişmedi” dedi.

Yaşanan olayın rezalet olduğunu ifade eden Osman Mahmudoğlu ise, “Yazık günah değil mi bu çocuklara 40 dakikalık yolu 2 buçuk saatte geldiler. Şehir merkezi dersen rezalet. Bu çocukların günahı ne bu çocuklar 2 yıldır bunun için uğraşıyor. Kandilli tepesinden beri tek şerit emin olun rezalet. 40 dakika süren yolun 2 buçuk saat sürmesinin hesabını kimse yapamaz ki. Kimse bilemez ki yolların bu halde olduğunu kim savunacak bu çocukların haklarını yazık hakikaten yazık” şeklinde konuştu.