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MEMATT’lar Bakü’ye ulaştı
ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihracatı yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT Bakü’ye ulaştığını duyurdu.
Genel 04.02.2021, 23:08
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ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihracatı yapılan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT Bakü’ye ulaştığını duyurdu.
ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Kayseri’den yola çıkan ilk parti MEMATT’lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü’ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve millî MEMATT’ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.