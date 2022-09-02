Melikgazi’den bir hizmet daha: Nurettin - Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılacak olan Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Düzenlenen temel atma törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, hayıseverler ve vatandaşlar katıldı.

İlçede park sayısının 120’yi geçtiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri farklı bir il, uyum kültürünün olduğu bir il. Valimizden, kaymakamımızdan, il ve ilçe başkanlarımız, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi de öyle. Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız tüm kurum amirlerimiz el birliği içerisinde Kayseri’ye hizmet ediyoruz. Bu çerçevede Melikgazi’de rekor hizmetlere imza atıyoruz. Ben bu konuda iddialıyım. Melikgazi son üç yıl içerisinde yapmış olduğu yatırımlarda Türkiye’de birinci sırada gelen ilçedir, belediyedir diye düşünüyorum. Tam 16 tane okul inşaatımız devam ediyor. Bu 16 okulun bir kısmı bitti. İnşallah bu eğitim öğretim döneminde hizmete girecek. Aynı zamanda sosyal tesisler yapıyoruz. Şu anda 7 tane sosyal tesisimiz var. İnşallah yakın zamanda TOKİ 8. etaplarda bulunan belki de Kayseri’nin en güzel sosyal tesislerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Alparslan Türkeş Sosyal ve Kültürel Tesis isminde. Geçtiğimiz dönemde de ’80 günde 80 park’ diye bir sloganla çıktık ve o parklar da bitti. Şu anda 120’yi geçtik yaptığımız parklarda. İnşallah parklardan birisi de hemen oturduğumuz yerde olacak. Biraz önce bir ablamız buranın parkı yok mu? Parkı yapacak mısınız? diyordu. Tam oturduğumuz yerde çok nezih, güzel bir park olacak. Hemen arkası buradan başladık. Müjdelerle başlayalım. Sağ tarafta bugün temelini attığımız Nurettin ve Naciye Setenci Aile Sağlık Merkezi olacak. Nurettin amcaya teşekkür ediyoruz. Osman amcayla birlikte geldiler” dedi.

Başkan Palancıoğlu, yapılan hizmetin güzel bir sağlık yatırımı olduğunu söyleyerek, “Güzel bir sağlık yatırımı yapıyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de hemen hemen yarısında biz katkı sunarak belediye olarak yapıyoruz ama onların vesilesiyle güzel bir çalışma yaptık. Burası 3 bin 600 metrekarelik bir alan. Burada kamulaştırma işlemleri az kaldı bitmek üzere. Şu gördüğümüz 3 tane eski yapıyla da anlaşmanın son aşamasındayız. Onlarla da anlaşıp burayı yıkıyoruz. Dolayısıyla burada güzel bir park yapıyoruz. Oturduğunuz yer park olacak. Hemen arka taraf kumların yığılı olduğu yere Akıl Küpü adı altında kütüphane yapıyoruz. Altına da hacı amcaların oturup çay kahve içecekleri İkinci Bahar Evi yapıyoruz. Bugün Cuma olduğu için onun da müjdesini verelim. Hemen arka tarafa da Taha Carım Bulvarı’na yakın küçük 500 metrekare bir alanda mescit yapıyoruz. O da 1 milyon TL katkı sunacak. Gerisini yine biz karşılayacağız. Dolayısıyla burada Sağlık Ocağı, Kütüphane, İkinci Bahar Evi, Park ve hemen arkasında da güzel bir mescit hayata geçmiş olacak. Cenabı Allah hayırlara vesile kılsın. Biz Melikgazi’de adım adım nereye ne yapabilirizin mücadelesini veriyoruz. Şu anda tam 12 tane cami inşaatımız var, ikisi bitti. Onların açılışını yapacağız. Aynı zamanda sosyal tesisin açılışını yapacağız. Tam 3 tane pazar yeri yaptık Kazım Karabekir’de. Bahçelievler Serkent bölgesinde temel atma bile yapmadık. Onların açılışını da yapacağız. Türkiye’nin belki de en büyük 18 uygulamasını yapıyoruz Melikgazi’de. Tam 20 milyon metrekare alanda 126 farklı ihaleyle 126 bölgede 18 uygulama yapıyoruz. Ben hayırlı olsun diyorum. Nurettin abiye, Naciye teyzeye Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da birçok yatırımın temel atmasında ve açılışında buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol ve hayırseverler tarafından Aile Sağlık Merkezi’nin temel atma butonuna basıldı.