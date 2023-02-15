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Kütahya Sağlık Müdürlüğü deprem bölgesine hastalıklara karşı alınan tedbirlere yönelik ekip gönderdi
Melike İmamoğlu, AFAD ve Mehmetçik tarafından 222. saatte enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin 9. gününde inanılmaz haberler gelmeye devam ediyor.
Genel 15.02.2023, 13:15
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin 9. gününde inanılmaz haberler gelmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında “2’nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi’nin sismik/akustik dinleme cihazlarıyla Kahramanmaraş Trabzon caddesinde enkaz altında tespit ettiği yaralı vatandaşımız Melike İmamoğlu, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde depremin 222’nci saatinde enkazdan sağ çıkartıldı” ifadeleri kullanıldı.