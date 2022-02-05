Melbourne’de yeni Coburg Camii’nin temeli atıldı

Avustralya’nın Melbourne kentinde ünlü sanatçı Barış Manço’nun Avustralya turnesi sırasında temel atma töreninde yer aldığı ve geçtiğimiz aylarda yıkılarak yeniden yapım süreci başlatılan Coburg Camii’nin temeli atıldı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde Türk toplumu için büyük öneme sahip olan ve geçtiğimiz aylarda yıkılan Coburg Camii’nin yeniden temeli atıldı. Temel atma törenine Moreland Bölge Başkanı Mark Riley ile Avustralyalı Türkler katıldı. Cami inşaatının bulunduğu Coburg semtinin yer aldığı Moreland’ın Belediye Başkanı Riley yaptığı konuşmada, bölgede çok sayıda Müslümanın yaşadığını, yapılacak merkezin Avustralya’nın çok kültürlülüğüne büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yıkılan caminin 45 yılda Moreland bölgesine büyük hizmetlerde bulunduğunun altını çizen Riley, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Temeli atılan inşaatın yalnızca bir ibadethane olmadığını belirten Riley, “Bölgemizde birçok kültüre ev sahipliği yapıyoruz. Bu projenin de çok kültürlülüğümüze büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yapılacak yapıların bir ibadethaneden çok bir eğitim ve danışma merkezi de olacağını belirtmek isterim” dedi.

Christchurch Katliamı’na atıfta bulunan Riley, “Farklı kültürler olarak kimi zaman aynı acıları paylaştık. Korkularımızı bir kenara bırakarak kültürlerarası iletişimimizi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Coburg Camii projesinde eğitim merkezi, kafeterya gibi sosyal alanlar da bulunuyor. Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Barış Manço, Avustralya turnesi sırasında söz konusu caminin temel atma törenine katılmıştı. Caminin geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirilmiş, yeniden aynı araziye yeni proje ile yapılacağı duyurulmuştu.