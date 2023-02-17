Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerinde alkışlarla karşılandı

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Meksika’nın Quintana Roo eyaletinden afet bölgesine gelen 10 kişilik kurtarma ekibi ülkelerinde alkışlarla karşılandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Meksika’nın Quintana Roo eyaletinden yola çıkarak 10 Şubat günü Türkiye’ye gelen gönüllü kurtarma ekipleri 7 günlük çalışma sonrasında ülkelerine geri döndü. Arama kurtarma görevlisi olan gönüllü 10 kişiden oluşan ekip, Quintana Roo eyaletinin Cancun şehrindeki havaalanına ulaştıklarında başta aileleri ve arkadaşları olmak üzere bir grup Meksikalı tarafından alkışlarla karşılandı. Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, sosyal medya hesabı üzerinden ekiplerin havaalanına ulaştıkları sırada çekilen bir görüntüyü paylaşarak, “Türkiye’deki kardeşlerimizin hayatlarının kurtarılmasına destek olduktan sonra Quintana Roo eyaletine geri dönen cesur kurtarıcılarımızı karşılamak tüylerimizi diken diken etti. Eve dönüşünüzde sizleri karşılamak bir onurdur!” açıklamasını yaptı.

Meksika’nın Quintana Roo eyaletinden ülkemize gelen 10 kişilik kurtarma ekibinin 7 günlük çalışmaları sonucunda 2 vatandaşımızı ve 1 kediyi enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardıkları, 7 kişinin ise cansız bedenine ulaştıkları bildiriliyor.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası yapılan uluslararası yardım çağrısına cevap veren ülkelerden biri olan Meksika’dan bu ekibin dışında, Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nın (SEDENA) organize ettiği 150 personel ve 15 kurtarma köpeğinden oluşan bir ekip ile enkaz altında kalanları arama kurtarma konusunda uzman olan Meksika Köstebekleri (Topos Mexico) adlı grubun 20 üyesi olmak üzere 2 ekip daha ülkemize gelerek arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nın ekibi, çalışmaları sırasında enkaz altındaki 4 kişi sağ olarak kurtarırken, 29 kişinin ise cansız bedenini çıkarmıştı. Ekipte yer alan Proteo adlı kurtarma köpeği ise yaşlılık ve soğuk hava şartları sebebiyle 12 Şubat günü çalışmalar sırasında hayatını kaybederek hem Türkiye’de hem de Meksika’da derin üzüntüye neden olmuştu.