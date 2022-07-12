Meksikalı çift 50. evlilik yıldönümünü Kapadokya gezisiyle kutladı

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Meksikalı çift, evliliklerinin 50’nci yıldönümünü Kapadokya’da kutladı.

Tarihi ve kültürel yapısıyla birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Kapadokya birçok millete de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yıllardır Kapadokya hayali kuran Meksikalı Laura Elizonda (75) ve Fancisco Reveros (79) çifti bu hayallerini gerçekleştirmek için evliliklerinin 50’inci yıldönümünü seçti. 2 kızı, 1 damadı ve 5 torunu ile Kapadokya bölgesini gezmeye gelen çift yarım asırlık evliliklerini Kapadokya gezisiyle kutladı. Türkiye’yi, Kapadokya’yı ve Nevşehir’i yıllardır görmek istediğini belirten Laura Elizona, "Türkiye’nin önemli yerlerini görmeyi çok istiyordum. Özellikle Kapadokya ve İstanbul’u çok merak ediyordum. 50. evlilik yıldönümümüzde Kapadokya’da olmak istedik. Buralar balonlarıyla, peribacasından evleriyle çok güzel bir yer. Bizde ailece Kapadokya’dayız. Kapadokya ile çok ilgileniyordum. Benim için Kapadokya her zaman merak uyandıran bir bölgeydi. Bu nedenle ailem ile gelmeye çalıştım. Bu gün evliğimizin 50. yıl dönümü. Bizde ailece bu özel günü Kapadokya’da kutlayalım istedik. Eşim, iki kızım, bir damadım ve beş torunum ile geldim” şeklinde konuştu.