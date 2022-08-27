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Meksika’da yağmur suyu kanalında şişme yatakla giden adam akıntıya kapıldı
Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yağmur suyu kanalında şişme yatakla giden adam akıntıya kapıldı.
Genel 27.08.2022, 19:49 27.08.2022, 23:02
Meksika’nın Chihuahua eyaletinde bir adam, yağmur sırasında şişme yatağıyla su kanalına girdi. Bir süre kanalda ilerleyen adam kanaldan çıkmak istediği sırada ise yataktan düşerek akıntıya kapıldı. Sivil savunma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından adamın kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumu hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Adamın su kanalındaki tehlikeli oyunu ise yoldan geçen bir araç tarafından kaydedildi.
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